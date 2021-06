Messaggero – Inter, via Hakimi: accordo con la Lazio per Lazzari. Cifre e dettagli

Secondo il quotidiano romano, ci sarebbe già l'accordo tra Inter e Lazio per il successore di Achraf Hakimi

La Lazio di Maurizio Sarri pensa in grande e ha messo gli occhi su Julian Brandt, talentuosissimo trequartista di proprietà del Borussia Dortmund. E Il Messaggero ha svelato da dove arriveranno i soldi che i biancocelesti investiranno su di lui. Si legge: "Per lui la Lazio è pronta ad investire oltre 20 milioni. Arrivando a 25 con l'aggiunta di bonus, pur di accontentare il Borussia. In Germania dicono che la trattativa, pur timidamente, è stata già avviata, ma a Formello smentiscono. I soldi sarebbero ricavati dalle cessioni di Lazzari all'Inter (appena Hakimi andrà via, sembra ci sia già un accordo sulla base di 22 milioni più 4 di bonus) e di Correa".