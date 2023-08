Messaggero Veneto / Inter-Samardzic, le condizioni non cambiano: firma oggi o salta

Operazione architettata: 5 milioni subito, 15 la prossima estate e 2 di bonus per l’Udinese, più il cartellino di Giovanni Fabbian, valutato 4 milioni. Un accordo che per le due società vale ancora.

L’accordo tra l’entourage e la Pimenta prevedeva la spartizione della commissione, che ora il primo vuole tutta per se.

Per questo ha chiesto di alzare l’ingaggio nel caso in cui le commissioni finissero tutte nelle casse della Pimenta, con l’Inter che ha risposto picche.

Secondo il Messaggero Veneto, la deadline è fissata entro stasera: Samardzic - che è tornato a Udine e si allenerà in disparte - deve decidere se firmare o no con l’Inter.

Intanto l’Udinese valuta se scorporare i due affari e trattenere Fabbian. Per quanto riguarda Samardzic, Pozzo pare inflessibile: o inter o Udinese, niente cessione ad un altro club in caso di no ai nerazzurri.