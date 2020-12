Repubblica: “Inter, ieri è uscito un messaggio che può davvero compattare tutti”

Dopo un anno e mezzo di Inter, anche Antonio Conte si è reso conto che all’Inter le cose non sono assolutamente semplici. L’ambiente nerazzurro è infatti perennemente nel mirino della critica, molto più di altri, e lavorarci è sempre molto impegnativo. E questo l’ha confermato anche Andrea Ranocchia, che in conferenza ha mandato un messaggio chiaro: “«I media attaccano la nostra squadra», ha tuonato. È quello che sostengono i tifosi di tutte le squadre del mondo. Un messaggio sexy, a presa rapida. Chissà che aiuti a compattare i supporter nerazzurri, che dopo la doppia batosta contro il Real chiedevano numerosi un cambio in panchina”, scrive Repubblica.