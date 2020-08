Repubblica – Barça, che umiliazione: nodo Messi. Tentazione Inter: certezze blaugrana zero

Anche La Repubblica parla della sconfitta del Barcellona contro il Bayern Monaco e sottolinea come sia stata una vera e propria umiliazione. Non basterà mandare via l’allenatore per ricostruire il modello blaugrana, la crisi è molto più profonda, anche Piqué è stato durissimo alla fine della partita. Quell’8 a 2 che farà storia per sempre. Il quotidiano italiano si sofferma su Messi e scrive: “Il vero nodo però ora è proprio il futuro del numero 10 e la sua tentazione milanese. Il Barcellona è convinto che Leo chiuderà la carriera in blaugrana. Ma dopo notti come queste, le certezze possono sgretolarsi in un amen”.

(Fonte: La Repubblica)