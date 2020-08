Bargiggia: “Messi-Inter, ci lavora il legale di Kaka-Milan! Leo molto attratto. Gli sponsor…”

Era il 27 giugno scorso e Paolo Bargiggia parlò di un tentativo dell’Inter, tramite un intermediario internazionale, nei confronti di Lionel Messi. Ora che il tema è trattato anche da altri media, Bargiggia fornisce nuovi aggiornamenti sulla questione.

“La trattativa è complicatissima specie per ragioni di sponsor: alcuni del giocatore contrastano con quelli del club; altri come Coca Cola e Pepsi sono validi solo in Usa e Sud America. Ma Leo molto attratto anche per ragioni fiscali. Messi ci pensa e ci spera. Il padre spinge molto. Non fosse altro che per ragioni fiscali!“, scrive Bargiggia.

Che poi aggiunge: “Da oltre un mese ci sta lavorando, tra gli altri, un legale milanese che si era occupato della trattativa tra Kakà e il Milan”.