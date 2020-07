GdS: “Messi un sogno, ma non così impossibile. Serve Suning”. E le parole di Marotta ricordano…

L’Inter sogna l’arrivo di Lionel Messi. Affare improbabile, ma la tv di Suning ha alimentato le speranze dei tifosi nerazzurri proiettando il numero 10 blaugrana sul Duomo di Milano. In casa Inter buttano acqua sul fuoco, ma le dichiarazioni dell’ad Marotta ricordano un altro grande affare del passato. Quando trattò Cristiano Ronaldo per la Juve, l’ex dirigente bianconero usò più o meno le stesse parole utilizzate ieri.

“Cristiano alla Juve? È una suggestione. Perché un conto è sognare e i tifosi hanno tutto il diritto di farlo, un conto è comprarlo. La realtà è che è impossibile chiudere per noi un’operazione del genere. Per noi, come per ogni squadra italiana, ci sarebbero dei costi fuori da ogni parametro e un rischio d’impresa altissimo”. “Era il 17 gennaio 2018 e Marotta ai microfoni di Sky Sport tra un aneddoto di Suarez e l’arrivo già deciso di Emre Can, parlò così dell’ipotesi CR7. Sappiamo benissimo come è andata a finire qualche mese più tardi, con il presidente Andrea Agnelli volato in Grecia per strappare l’ultimo sì di Cristiano. Ecco perché oggi Messi va sì considerato un sogno, ma non così impossibile come sembra. Anche per le parole usate da Marotta. Il trasferimento del papà di Leo a Milano a due passi dalla sede dell’Inter e poi l’immagine del numero 10 proiettata sul Duomo in uno spot della tv di Suning hanno infatti scaldato i tifosi (dividendoli tra chi ci crede e chi, invece, pensa che Messi non verrà mai a Milano). E mentre Conte ci ha scherzato su, Marotta è stato più pragmatico: “Parliamo di un’icona, di un desiderio di tutti. La sua ombra su Duomo? Un gioco. Per Messi si tratta di una situazione utopistica. Oggi come oggi nessuna squadra italiana può farlo se non attraverso l’intervento delle proprietà”. Insomma, serve Suning, che dal 2016 ha messo oltre mezzo miliardo di euro nelle casse del club e solo nell’ultimo mercato ha speso 152 milioni”, sottolinea Gazzetta.it.