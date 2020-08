Messi, il padre non si ferma: dopo la residenza vicino alla sede dell’Inter apre anche la partita Iva

Dalle pagine economiche del Corriere della Sera arrivano novità sull’arrivo in Italia del papà di Messi che ha preso la residenza. Il signor Jorge, dopo aver comprato una casa a Milano nei pressi della sede dell’Inter. ha aperto una partita iva regolarmente registrata alla Camera di Commercio, Inps e Agenzia delle Entrate. La sua attività è “Pubbliche relazioni e comunicazione”. Il giornale specifica subito: “Questo ovviamente non significa che il fenomeno argentino del Barcellona sia più vicino a un club italiano di quanto non fosse qualche settimana fa. Però è un fatto che il padre oltre ad aver acquistato casa in zona Porta Nuova, secondo notizie mai smentite, ha anche avviato un’attività economica e su questo ci sono le carte ufficiali”. La sede è proprio quella della nuova residenza della famiglia argentina, in via Colombo. Una palazzina esclusiva che costa 13mila euro a metro quadro.

(Fonte: corriere.it)