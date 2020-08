SM – Messi, pochi giorni per la decisione più complicata. Inter favorita?

Arriva un ulteriore aggiornamento sul futuro di Leo Messi nel corso del TG di SportMediaset. L’argentino, le cui sorti non sono mai state così in bilico, presto dovrà fare sciogliere le riserve. Questo il focus: “Per prendere la decisione più complicata della sua carriera, Messi ha pochi giorni. Il Barcellona si riunisce il 30 e la questione va risolta prima. Nella prossima settimana potrebbe arrivare la scelta clamorosa di lasciare la squadra in cui è cresciuto e in cui ha sempre detto di voler chiudere la carriera. Le opzioni sono tre: il City di Guardiola, il PSG dell’amico Neymar e l’Inter. Per la stampa catalana i nerazzurri sono i più quotati”.