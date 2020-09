Messi, arriva la retromarcia clamorosa? Il padre: “Sì, valutiamo ipotesi di restare”

Ci sono novità importanti sul fronte Lionel Messi-Barcellona. Intercettato dai microfoni di ‘Deportes Cuatro’, il padre della Pulce, Jorge Messi ha risposto così a una domanda diretta sul futuro.

“Se stiamo studiando una possibilita’ per restare? Sì”.

Sulla riunione con il presidente del Barca Josep Bartomeu, invece, Messi senior ha dettto che “è andata molto bene”.

La notizia che il clan di Messi stesse seriamente valutando la possibilità di rimanere a Barcellona, rispettando il contratto che lega il giocatore al club per un altro anno, per poi svincolarsi a parametro zero, era stata anticipata da alcuni media argentini.