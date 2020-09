Maxi Biancucchi, cugino di Lionel Messi, è tornato a parlare del fuoriclasse di Rosario. Ecco le parole dell’argentino, riportate dal quotidiano spagnolo Marca: “La mia sensazione è che il suo addio al Barcellona non sia poi così chiaro. Non sono sicuro al 100% che possa andare via. È il più forte e qualsiasi campionato sognerebbe di averlo. Non sono sorpreso dall’interesse del Manchester City, del PSG e di alcuni dei più importanti club in Italia“.