Barcellona, Planes: “Messi? Stiamo cercando la soluzione migliore. Non ha mai detto…”

Ramon Planes, segretario tecnico del Barcellona, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Francisco Trincao ha parlato della questione legata al futuro di Lionel Messi:

“Quella su Messi era una notizia importante, ma quello che pensiamo e che abbiamo detto molte volte è che pensiamo a Messi come a un giocatore del Barcellona. Oggi presentiamo Trincao, speriamo che possa trionfare al suo fianco. Il Barça si è rigenerato tante volte nel corso della sua storia ed è sempre tornato forte. La nostra idea è quella di farlo attorno al miglior giocatore del mondo. Per Leo bisogna avere un rispetto enorme per quello che è e per la sua storia, non pensiamo a nessuna clausola contrattuale. Il matrimonio di Messi con il Barça ha dato tanto sia a lui che al club, ha dato tante gioie ai tifosi e internamente stiamo lavorando per convincere Messi, per trovare la soluzione migliore per lui e per il Barça.

Stiamo facendo aggiunte come quelle di Pedro e Trincao per creare una squadra vincente e giovane, tutti i club si stanno rigenerando. Non è una disputa tra Messi e Barcellona, ​​nessuna delle due parti lo merita. Lavoriamo per costruire un Barcellona vincente. Non c’è alcuna divisione nel club su Leo, chiunque capisca di calcio lo vuole qui per vincere di nuovo, è un vincitore. Messi non ci ha detto che non parteciperà agli allenamenti, ma qualsiasi comunicazione tra le parti rimarrà privata e non comunicheremo pubblicamente ciò che verrà detto per rispetto, la nostra intenzione è quella di dialogare“.