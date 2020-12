Messi: “Via dal Barcellona? Aspetterò fine stagione per decidere. Ma mai andrò…”

Resta un enigma quale sarà il futuro di Lionel Messi. Il campione argentino, in una intervista a ‘La Sexta’, ha lasciato la porta aperta a tutti gli scenari dopo il duro scontro col Barcellona della scorsa estate e un contratto in scadenza a giugno, alla finestra restano Manchester City e il Paris Saint Germain che sognano il grande colpo.

“Aspetterò fine stagione, ora è importante il bene della squadra, non servono altre distrazioni – ha sottolineato la ‘Pulce’-. So che ci sono molte persone al Barca che vorrebbero che rimanessi, altre che vorrebbero che me ne andassi. E’ così, ma farò ciò che è meglio per il club e per me, non ho dubbi, e quello che mi dicono il cuore e la testa. Un giorno mi piacerebbe giocare negli Stati Uniti. Al Real Madrid? Impossibile”.