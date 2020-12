Messi: “Ho chiesto per un anno di partire, il burofax la conferma. Fossi andato in tribunale…”

Lunga intervista concessa da Lionel Messi, fuoriclasse e capitano del Barcellona, ai microfoni de La Sexta. Il centravanti argentino è tornato a parlare della sua estate turbolenta nella quale ha chiesto la cessione al club catalano: “Il burofax? E’ stato un modo per formalizzarlo e ufficializzarlo. L’ho detto a Bartomeu tutto l’anno, non tutto l’anno ma negli ultimi sei mesi sì: l’ho detto tante volte al presidente che me ne volevo andare e che volevo mi aiutasse, ma lui no, no, no. Era un modo per dire che volevo andare sul serio. Sono eternamente grato al Barcellona, amo il club, amo la mia città, il Barcellona: sento di aver dato tutto al club.

Poi è arrivato un momento in cui pensavo di aver completato un ciclo, che avevo bisogno di un cambiamento, che la mia testa aveva bisogno di uscire da tutto questo, a causa dei problemi che c’erano nel club in quel momento, a causa di quello che stava succedendo. Sapevo che sarebbe stato un anno di transizione, di nuove persone, di giovani. Volevo continuare a lottare per più titoli, lottare ancora per la Champions, per la Liga e sentivo che era il momento del cambiamento volevo andarmene e volevo farlo bene. Dopo tutto quel casino che era stato costruito, il presidente non voleva e iniziò a filtrare le cose per farmi sembrare il cattivo.

Ma quello che ho fatto è stato quello che mi sentivo di fare in quel momento. So che se fossi andato in tribunale, avrei avuto ragione e molti avvocati lo avevano confermato: non solo uno ma molti. Ma non volevo andarmene in quel modo. Non sto trattando come free agent con nessun club. Come ho detto, non ho nulla di chiaro fino alla fine della stagione.Vedremo come andiamo in questa stagione e cosa succede. Ho sempre sognato di vivere negli Stati Uniti, provando questa esperienza. Ma oggi sono concentrato su questi sei mesi e non penso a come finirà l’anno perché non sarebbe un bene per me dire quello che farò. Non lo so neanche io“, ha concluso.