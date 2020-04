Inter, Meunier nome caldo per la fascia destra: perfetto per Conte, contatti già avviati

Thomas Meunier è uno dei nomi più caldi del prossimo mercato degli svincolati: in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain, il terzino destro belga è da tempo nel mirino di diversi top club europei tra cui l’Inter, a caccia di rinforzi sugli esterni. Secondo quanto riporta il Daily Mail, il club nerazzurro considera Meunier perfetto per il gioco di Conte per via della sua grande intelligenza tattica e della sua capacità di percorrere la fascia con intensità, qulità indispensabili per interpretare al meglio il ruolo di esterno sotto la guida del tecnico interista. I contatti tra le parti sono già stati avviati, ma la concorrenza non manca: sul giocatore si registra anche il forte interesse del Borussia Dortmund.