GdS – Lautaro si prende anche la lode. Acerbi annulla Giroud e Skriniar risponde sul campo

Lautaro 7,5 - Subito dentro il derby, con la voglia di spaccare. Segna "soltanto" un gol perché Tatarusanu per due volte gli dice di no con grandi interventi. Lautaro migliore in campo con lode, attaccante totale.

Skriniar 6,5 - Risponde sul campo alle critiche, mostra autorevolezza dietro e in avanti. Si gioca il 7 con la palla sanguinolenta persa verso la fine. Non osiamo immaginare cosa sarebbe successo se il Milan avesse segnato...

Inzaghi 7 - Pioli gli concede il pallino e lui ringrazia e ne approfitta. Inter dominante per un'ora abbondante. Unica colpa: non aver capitalizzato di più tanto potere. L'1-0 non rende per niente l'idea del divario.