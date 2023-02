Inzaghi: “Inter perfetta. Brozovic si incastra a meraviglia. Tifosi su Skriniar? Zero dubbi”

Le parole del tecnico nerazzurro: "Sono soddisfatto, ho fatto i complimenti alla squadra: sono stati perfetti"

Marco Astori

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria nel derby contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni raccolte da FcInter1908: "Sono soddisfatto, ho fatto i complimenti alla squadra: sono stati perfetti. Non ricordo un derby vinto e dominato in questo modo. Martedì abbiamo speso tanto con l'Atalanta, ma abbiamo fatto un grandissimo derby: vincerne due in venti giorni non capita spesso. Uno dei due ci ha dato un trofeo, siamo contenti. Non guardiamo né avanti né indietro, bisogna andare avanti: giusto godersi stasera e domani il derby, poi pensare alla Sampdoria.

Brozovic? Si incastra a meraviglia con tutti. E' un giocatore fortissimo che insieme a Lukaku ci è mancato con 4 mesi e qualcuno non se lo ricordava. Ci possono aiutare tantissimo, come gli altri che hanno passato un girone di Champions difficilissimo e vinto una Supercoppa. Contando Monza staremmo stati quasi perfetti in campionato, salvo il KO con l'Empoli che ha pesato sulla nostra rincorsa.

Lukaku? Con l'Atalanta non ho regalato minuti a nessuno, ho regalato ai tifosi e alla società la semifinale: chi gioca dà il 100%. Lukaku ha fatto un'ottima partita, stasera è entrato benissimo: mi piace lo spirito per gruppo, chi gioca ha un grande spirito e dobbiamo continuare così. Il 3-5-2 del Milan? Se n'è parlato, ma mi sono preoccupato più dei miei: quello che conta è l'atteggiamento e stasera nel primo tempo abbiamo rasentato la perfezione, nel secondo siamo stati sempre in controllo e concesso il primo tiro al 75'. Ho fatto i complimenti alla squadra, è una bella soddisfazione vincere davanti ai nostri tifosi. Skriniar? Non avevo dubbi sui tifosi, la Curva è sempre con noi: tutto lo stadio è stato di traino per la squadra. Ci hanno accompagnato fino alla fine, ma sono sempre esemplari: vogliamo continuare a dar loro soddisfazioni".