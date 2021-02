Milan-Inter 0-3, Steven Zhang esulta: “Milano è nerazzurra, forza ragazzi!”

Il post del presidente nerazzurro sui social

L'incertezza a livello societario continua, ma Steven Zhang non smette di seguire con passione l'Inter. Lo dimostra l'ultima storia del presidente nerazzurro, che ha voluto gioire su Instagram per il successo per 3-0 dei ragazzi di Antonio Conte sul Milan di Stefano Pioli. Ecco il post del numero uno del club: