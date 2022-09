Milan-Inter e il gesto di Tonali, Palmeri: “Mai visto fare una roba così brutta”

Su Twitter Tancredi Palmeri commenta un episodio avvenuto nel corso del secondo tempo di Milan-Inter. I nerazzurri, sotto 3-2, attaccano con Calhanoglu che prova un tiro dalla distanza trovando la grande risposta di Maignan. Mentre il turco si avvicina al limite dell'aria, Sandro Tonali butta un secondo pallone in campo. "Devo fare ammenda: è stato Tonali a buttare una palla in campo con azione in corso per interromperla, non uno steward (e dopo 10 secondi hanno sostituito proprio quello seduto dietro Tonali). Non avevo mai visto fare una roba così brutta da uno in campo".