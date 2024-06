Stadio a San Donato, il Milan: “Nessuna incompatibilità con progetto Inter a Rozzano”

Il Milan affida una nota all'ANSA per rispondere alle recenti dichiarazioni del Sindaco di Milano Giuseppe Sala. Ecco quanto comunicato dal club rossonero: "Il progetto del nuovo stadio a San Donato non trova alcuna incompatibilità con l’eventuale realizzazione di un nuovo impianto dell’Inter a Rozzano. È quanto spiega il Milan in una nota all’ANSA, dopo quanto emerso negli ultimi giorni. La distanza infatti tra le due strutture sarebbe di 13 km in linea d’aria, mentre in città come Londra convivono addirittura otto stadi a distanze più ridotte.