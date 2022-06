Milenkovic, patto con la Fiorentina: può partire per 15 milioni. L’Inter…

: "Ausilio si è già mosso su Milenkovic: è un pallino del d.s., lo cercò anche due anni fa, a maggio ha riallacciato i rapporti con l'agente Fali Ramadani, incontrato pure di recente a Londra. C'è tra l'altro un aspetto che può favorire lo sviluppo della trattativa. Milenkovic rinnovò il contratto con la Fiorentina l'estate scorsa per una stagione, con la promessa di esser liberato a fronte di un'offerta da 15 milioni di euro. Non una clausola scritta, ma una sorta di patto sulla parola tra il serbo e il patron Commisso. Ed è chiaramente una situazione che ingolosisce la società nerazzurra: per caratteristiche, il difensore sarebbe il sostituto ideale di Skriniar".