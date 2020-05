Inter, Milito: “2010? Sento più mio lo scudetto. Parole dopo Madrid? Sbagliai. Con Eto’o…”

Esteban Cambiasso. «Il Cuchu è il compagno tatticamente più intelligente col quale abbia giocato. Era un allenatore in campo, vedeva il gioco prima degli altri. Conosceva la sua forza e le sue debolezze, e questo fa di un calciatore un grande calciatore. Sapeva di non essere veloce, di andare in difficoltà in campo aperto e perciò teneva sempre la squadra corta. In ritiro eravamo in camera insieme. Stavamo tutto il tempo a guardare la tv, film argentini, poi io mi addormentavo un po’ prima. Con lui e Zanetti ci spostavamo a bere il mate in camera di Samuel, perché era lui a prepararlo. Con Walter dormiva Pandev, che si lamentava perché non lo lasciavamo riposare».

Samuel.

«Una delle migliori persone che ho conosciuto fuori dal campo, dotata di una bontà particolare. Ma in campo si trasformava: duro, grintoso, cattivo. Quante volte gli ho giocato contro, in Argentina o in allenamento, all’Inter e in nazionale. Avevano ragione a chiamarlo “Il Muro”: tatticamente formidabile, per lui era una questione d’onore non far segnare l’attaccante».

Hai sempre detto che quell’Inter era formata da belle persone. Ma eravate davvero amici oppure tra voi c’era solo un grande rispetto?

«No, si usciva insieme a cena. Certo, tra gli sposati con figli, com’ero io, era più facile combinare che con Balotelli, per esempio. Lui era molto giovane, aveva giri diversi. Noi andavamo al ristorante, lui in discoteca. Ma eravamo davvero un gruppo formidabile e unito: ricordo le grigliate alla Pinetina a fine allenamento, tutti insieme, compresi gli italiani ed Eto’o, a fare sera mangiando e ridendo».

Hai citato Balotelli: com’era Mario a quei tempi?

«Un ragazzino che sbagliava tante cose per via dell’età. Materazzi gli parlava tanto. Tutti gli parlavano tanto. Anche io: per consigliarlo, aiutarlo».