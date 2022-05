Mkhitaryan ha già parlato con l’Inter: “E ha già fatto questa promessa”

E’ tutt’altro che da escludere un rilancio della Roma. E c’è da tener e in considerazione pure la variabile Mourinho

E' Henrikh Mkhitaryan il nuovo obiettivo a parametro zero in casa Inter. Il calciatore armeno è in scadenza con la Roma e negli scorsi giorni si è proposto, tramite i suoi agenti, in viale della Liberazione. Un rinnovo con i giallorossi non è assolutamente da escludere, ma il centrocampista sta valutando e presto prenderà una decisione. Scrive il Corriere dello Sport: "Secondo quanto filtra da dall’entourage di Mkhitaryan - dopo la scomparsa di Raiola, il punto di riferimento è l’avvocato Pimenta -, pare tuttavia che le offerte giallorosse non lo abbiano soddisfatto particolarmente e che l’eventualità di fare un’esperienza diversa, sempre in Italia, lo alletti.

Tra l’altro, di Inter, gli avrebbe parlato (molto bene) pure Dzeko. La priorità in questo momento sono gli impegni della Roma. Un guaio muscolare lo sta tenendo fermo da oltre 3 settimane, ma Mkhitaryan sta comunque facendo di tutto per esserci nella finale di Conference League contro il Feyenoord: se non altro per la panchina. E’ tutt’altro che da escludere un rilancio della Roma. E c’è da tener e in considerazione pure la variabile Mourinho, per cui l’armeno è un elemento fondamentale. L’Inter aspetta, l’avvocato Pimenta ha promesso che, nel giro di una quindicina di giorni al massimo, il suo assistito farà la sua scelta definitiva. Qualora confermasse la sua preferenza per l’Inter, allora entrerebbe nel vivo la trattativa per il contratto".