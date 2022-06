GdS – Inter, Mkhitaryan mette in discussione il trio titolare. E c’è un retroscena

Henrikh Mkhitaryan è pronto a vestire la maglia dell’Inter. Visite mediche già effettuate, manca solo l’annuncio e poi l’armeno sarà a tutti gli effetti un nuovo giocatore a disposizione di Simone Inzaghi. Una pedina in più per lo scacchiere nerazzurro e in particolare per il centrocampo, dove l’anno scorso hanno giocato sempre - o quasi - gli stessi. Ne parla così oggi La Gazzetta dello Sport: “Dove di fatto non c’è mai stato Arturo Vidal, Simone Inzaghi ha indicato e ottenuto l’arrivo di Henrikh Mkhitaryan. Ed è un cambio d’orizzonte non banale: l’Inter ha un titolare che mette in discussione un trio che nel torneo scorso era intoccabile. La filastrocca non è più tale. Barella-Brozovic-Calhanoglu: poesia imparata a memoria pure dai bambini. L’Inter ha aggiunto una strofa, ha piazzato una variabile che risponde perfettamente all’esigenza nerazzurra: rosa lunga e mix ricercato di giovani ed esperti.