Mkhitaryan a ITV: “Tanta voglia di vincere, siamo pronti. Dobbiamo essere tranquilli”

Alessandro Cosattini

Henrikh Mkhitaryan, protagonista in conferenza accanto a Inzaghi, ha parlato anche a Inter TV alla vigilia della Supercoppa: "Stiamo bene, ci prepariamo, faremo di tutto per vincere la Supercoppa domani. Sappiamo che non sarà facile, ma è una partita secca e siamo pronti ad affrontare il Milan. Ci troviamo molto bene qui, il volo è stato un po’ lungo ma c’è tempo per essere pronti per domani".

Tu in carriera ne hai giocate e vinte tante di finali, come ci si prepara?

"Si deve preparare bene, ma non solo io ho giocato partite così, le hanno giocate anche i miei compagni. Non c’è bisogno di dire nulla su cosa fare, ognuno si prepara in modo diverso. Io so cosa fare per essere pronto domani".

Quanto sarebbe importate regalare il primo trofeo stagionale ai tifosi?

"Tantissimo, non solo per loro ma anche per la nostra fiducia, per le prossime partite che affronteremo. La voglia di vincere questa partita è tanta, dobbiamo essere tranquilli nella testa, rilassati. Quando entri in campo tutto diventa diverso, per quello dobbiamo essere lucidi e prepararci in un modo che può portarci al successo".