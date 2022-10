Mkhitaryan, un jolly perfetto per l’Inter. E per Barcellona c’è una tentazione

Successo importante per l'Inter, che batte il Sassuolo e ritrova i 3 punti anche in campionato, dando così continuità alla vittoria di Champions League contro il Barcellona. Tra i protagonisti del match di Reggio Emilia c'è Henrikh Mkhitaryan: il centrocampista offensivo armeno, sceso in campo a inizio ripresa al posto di Asllani, ha dimmostrato ancora una volta di essere tornato in piena forma, distribuendo qualità ed esperienza al servizio della squadra (incluso l'assist per il gol vittoria di Dzeko).