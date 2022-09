Inter, Mkhitaryan si prende una maglia. A sinistra Gosens: “Dovrà uscire dal labirinto”

"Henrikh Mkhitaryan non deve dimostrare niente, il suo curriculum parla per lui: 24 gol in 125 presenze nelle euro-coppe, l’Europa League vinta con il Manchester United, la Conference alzata al cielo con la Roma. Grandi onori chiamano grandi oneri. Stasera l’armeno dovrebbe partire titolare al posto del “reprobo” Barella e la scelta ha una sua logica tecnica. Mikhitaryan è dinamico e lega i reparti, come ha dimostrato nell’ultimo scorcio di derby", rivela La Gazzetta dello Sport.

"Incrocerà Sabitzer e Muller e ha la sapienza e l’esperienza per reggerne gli urti. Sulla sinistra è annunciato Robin Gosens, che non è nuovo in senso assoluto, perché è arrivato a gennaio, ma in termini relativi sì, perché fin qui si è visto poco. Il tedesco non potrà cavarsela con il compitino. Ci aspettiamo che esca dal labirinto in cui è caduto all’Inter, un po’ per strascichi di malanni e un po’ per difficoltà di ambientamento. Dovrà vedersela con Gnabry e Pavard, cavalli di fascia quanto lui", aggiunge il quotidiano.