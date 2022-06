Sky – Mkhitaryan, sarà Inter. Ha sorpreso il no alla Roma per due motivi

Arrivano ulteriori dettagli sulla decisione di Henrikh Mkhitaryan di non rinnovare con la Roma per approdare all'Inter. Ecco i motivi

Arrivano ulteriori dettagli da Sky Sport sulla decisione di Henrikh Mkhitaryan di non rinnovare con la Roma per approdare all'Inter. I motivi della scelta li ha svelati Paolo Assogna in diretta: “Una decisione un po’ a sorpresa, era ricresciuto il feeling con Mourinho, a tal punto che lo rischiò nella finale di Conference League. Un’altra parte della sorpresa è perché l’offerta della Roma era importante, generosa, per arrivare a 4,2 milioni coi bonus il primo anno e sarebbe scattata per il secondo col 50% delle presenze. Evidentemente ha fatto altre scelte. Non è un mistero che andrà ad accettare la proposta dell’Inter”, le sue parole.