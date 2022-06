Sky – Mkhitaryan rifiuta il rinnovo con la Roma. Lo aspetta l’Inter

Henrikh Mkhitaryan non rinnova con la Roma: lo attende l'Inter. Ecco gli ultimissimi aggiornamenti da Sky Sport

Henrikh Mkhitaryan non rinnova con la Roma : lo attende l'Inter. Secondo La Gazzetta dello Sport, lui ha scelto i nerazzurri e la conferma del mancato accordo per rinnovare coi giallorossi arriva anche da Sky Sport.

Ecco le parole in diretta di Paolo Assogna sulla scelta dell'armeno: “Mkhitaryan ha detto no alla proposta della Roma. Lo sforzo era notevole, aveva proposto un ingaggio di 3,6 milioni annui con bonus facili fino a 4,2. Più opzione per il secondo con stessi termini economici al raggiungimento del 50% delle presenze, ma la proposta non è stata considerata sufficiente da Mkhitaryan. Non rinnova, immaginiamo andrà all’Inter. Lui ha detto no alla Roma", le sue parole.