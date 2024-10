La prima edizione del nuovo Mondiale per Club a 32 squadre si gioca nell'estate del 2025. Ma fin da ora viene costruito il ranking, che decide le partecipanti della seconda edizione, quella del 2029. Per decidere chi ne farà parte sono stati stilati dall'UEFA i vari criteri che qualificano 13 squadre di tutto il mondo a cui si uniscono le vincitrici delle coppe, dalla CL alla Libertadores. Il ranking FIFA si basa sui punteggi dei singoli tornei continentali e quindi si guadagnano tre punti per la vittoria, uno per il pareggio e tre punti anche per la qualificazione da una fase all'altra.

Nel caso della prima edizione, per le squadre europee, era stato impiegato il ranking dell'UEFA basato sulle prestazioni in CL con due punti a vittoria, uno per pareggio, quattro punti per la qualificazione ai gironi, cinque per la qualificazione agli ottavi e un punto per l'avanzamento ad ogni fase successiva della competizione.