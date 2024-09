Mondiale per Club, ecco città e i 12 stadi: finale a New York

Il sorteggio che deciderà i vari accoppiamenti è fissato per dicembre. Mancano solo due squadre da confermare, una dal Sud America e l'altra che rappresenterà il Paese che ospita il Mondiale per Club. Le 32 squadre saranno divisi in 8 gironi da quattro e ovviamente programma e calendario delle gare saranno pubblicati dopo il sorteggio.

Le parole di Infantino — «Il calcio è lo sport più popolare del pianeta e nel 2025 inizierà una nuova era per il calcio di club quando la FIFA organizzerà la più grande, più inclusiva e basata sul merito competizione mondiale per club proprio qui negli Stati Uniti», ha affermato il presidente della FIFA Gianni Infantino che ha annunciato le strutture che ospiteranno il Mondiale al Global Citizen Festival a Central Park, New York. Contemporaneamente è stata annunciata la nuova partnership quadriennale della FIFA con Global Citizen 'per mobilitare i tifosi di calcio a livello globale per aiutare a porre fine alla povertà estrema e garantire l'accesso all'istruzione a milioni di bambini'.

«La Coppa del Mondo per club FIFA 2025 presenterà 12 fantastici stadi in cui un nuovo capitolo nella storia mondiale del calcio sarà scritto da grandi giocatori dei 32 migliori club del mondo. Questa nuova competizione FIFA è l'unico vero esempio nel calcio per club mondiale di vera solidarietà e inclusività. Perché consente ai migliori club di Africa, Asia, America Centrale e Settentrionale e Oceania di giocare contro le potenze di Europa e Sud America in un'incredibile nuova Coppa del Mondo che avrà un impatto enorme sulla crescita del calcio per club e dei talenti a livello globale», ha aggiunto il numero uno della Federazione Mondiale del calcio.

E ha concluso: «Si tratta di opportunità e speranza per coloro che ne hanno più bisogno. Ma anche di prestigio e vero calcio per coloro che fanno risplendere il nostro sport. I miei ringraziamenti vanno a tutti. Non discriminiamo mai; includiamo tutti. Questo è il vero spirito della nuovissima Coppa del Mondo per Club FIFA. È stato un onore annunciare questo importante torneo di fronte a un'enorme folla energica al Global Citizen Festival qui a New York. I tifosi dei 32 club in gara creeranno un fermento simile alla FIFA Club World Cup del prossimo anno, quando la porteremo in tutto il mondo».