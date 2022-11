Monza-Verona, grave infortunio per Sensi: fuori dal campo in lacrime

Brutto infortunio per Stefano Sensi che, al 41' st, ha dovuto lasciare in lacrime il campo durante la sfida fra Monza e Verona

Brutto infortunio per Stefano Sensi che, al 41' st, ha dovuto lasciare in lacrime il campo durante la sfida fra Monza e Verona. Dopo un duro intervento di Sulemana, Sensi è rimasto a terra in lacrime.