Inzaghi: “Gol annullato ad Acerbi, Inter arrabbiata ed amareggiata. La difesa…”

L'allenatore nerazzurro ha analizzato a Skysport la prestazione dei suoi uomini contro la formazione di Palladino

Eva A. Provenzano

Un pari incassato al 93esimo che annulla o quasi la vittoria sul Napoli se si guarda alla classifica. L'Inter incassa due gol dal Monza e si lecca le ferite dopo un secondo tempo complicato. Usciti per infortunio Calhanoglu e Barella, sono nate le difficoltà di una squadra che ha ballato in fase difensiva come troppe volte è successo in questa stagione. Simone Inzaghi, alla fine della partita contro la formazione di Palladino, ha parlato innanzitutto dell'episodio del gol annullato ad Acerbi: «Siamo molto arrabbiati. Dopo anni di VAR è stato fischiato un fallo contro l'Inter anche se sono due giocatori del Monza ad inciampare uno sull'altro. Un errore grave, sommato al fallo di Lautaro. Sarebbe stato 3 a 1 e sarebbe stata una partita vinta e siamo qui dopo le vittorie con Atalanta e Napoli a parlare di una partita pareggiata e quel pari deriva da un grande errore».

-Dai cambi ti aspettavi di più?

Sempre ci si aspetta di più ma in questo momento è difficile commentare la partita, da tempo c'è il VAR e avremo probabilmente vinto la gara con il gol annullato. C'è rammarico. Sapevamo che avremmo affrontato una squadra ben organizzata che ci avrebbe creato problematiche. Poi abbiamo avuto problemi con Calhanoglu e Barella e speriamo non sia nulla di grave però in me e nella squadra, nella società c'è amarezza.

-Sono colpito dalla persistenza in difesa dei gol subiti in trasferta...

Un dato di fatto che purtroppo rispetto a San Siro concediamo troppo. Ad essere sincero non ho rivisto i gol incassati perché si parlava di altro. Se mi fate vedere i gol incassati li analizzo. Gol incassati a difesa piazzata. Ma parliamo sempre di qualcosa che non ci sarebbe stato se non ci fosse stato quel gol annullato. Dispiace perché venivamo da un ottimo momento. Il pari ci rallenta, ma dobbiamo andare avanti sapendo che siamo stati penalizzati.

-Errori in fase difensiva...

Sì, prendiamo l'inserimento dove non dovevamo prenderlo, dovevamo essere più attenti. Dovevamo difendere meglio.

-Che cambia col pareggio?

Dobbiamo andare avanti sapendo che dobbiamo lavorare di più e meglio per recuperare tutti i nostri giocatori. E sapendo che venivamo da due vittorie importanti e stasera questo pari ci rallenta in una gara sofferta. Il Monza ha fatto una buona gara ma sul 3 a 1 la partita sarebbe stata chiusa.

-Da qui può arrivare un momento critico? Cosa dirà alla squadra?

Che bisogna pensare una gara alla volta senza guardare alle tabelle. Ne abbiamo vinte 7 nelle ultime 9, abbiamo perso punti a inizio campionato e ora dobbiamo recuperare e cercare di vincere partite come questa sera, ampiamente alla nostra portata.

-La squadra con i cambi ha perso qualcosa...

Certamente, sono due giocatori che per noi contano molto. Due sostituzioni sono state forzate e abbiamo fatto un cambio Dzeko-Lukaku. Col Napoli i cambi avevano fatto una grande partita. Non sempre hai le risposte che cerchi, ma siamo qui ad analizzare un pari che brucia e ci rallenta. Ora bisogna rialzarsi e continuare a cercare di recuperare punti.

(Fonte: SS24)