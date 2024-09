C'è tanta attesa tra i tifosi dell'Inter e non solo di vedere all'opera con la maglia nerazzurra Piotr Zielinski . Il polacco, come ricorda Tuttosport, "finora è stato sempre in panchina, mai utilizzato dal tecnico nerazzurro, nemmeno per un minuto. Si pensava che potesse saggiare il calore del pubblico di casa nell’ultima di campionato contro l’Atalanta, ma ha dovuto ancora rimandare la gioia dell’esordio da interista.

Monza potrebbe essere lo scenario giusto per vederlo all’opera, sempre che torni in ottime condizioni dagli impegni con la propria nazionale - e sempre che Mkhitaryan, che rimane ad Appiano ad allenarsi, non sia in una forma strepitosa alla ripresa. Se non arriverà a Monza, comunque nelle partite successive il momento di Zielinski arriverà", si legge sul quotidiano.