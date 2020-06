Inter, Moratti: “Corso uomo speciale, grande dispiacere. E’ nel cuore di tutti i tifosi”

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha voluto ricordare così Mario Corso nel giorno del suo funerale: “Credo sia nel cuore di tutti i tifosi, chi ha avuto la fortuna di vederlo giocare penso abbia un ricordo inestinguibile perché è stato un giocatore unico con un talento fantastico. Rimane impresso per il suo stile, il modo di giocare e i tempi. Poi insieme al giocatore c’era l’uomo, che rappresentava perfettamente il motivo per cui tutti i tifosi gli volevano bene: avevano un senso di protezione nei suoi confronti, benché non ne avesse bisogno. Era un uomo speciale, buono, timido, ironico e indimenticabile: un grande dispiacere. Era un grande tifoso dell’Inter come tutti quelli che sono qui: hanno costruito loro la storia dell’Inter. Vogliono bene all’Inter tanto quanto l’Inter vuole bene a loro. La macchina regalata da mio padre? Non ricordo quando, mio papà era generoso: era un gesto che è gli era sembrato giusto farlo come farlo ad un figlio”.