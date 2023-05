Moratti: “Ecco la forza dell’Inter. City? Non vedo questa differenza. Euroderby e Inzaghi…”

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, l'ex presidente nerazzurro Massimo Moratti ha parlato della finale di Champions League tra Manchester City-Inter . "Il City sta giocando molto bene, ma anche l'Inter sta giocando molto bene. Non vedo questa differenza in questo momento, è una partita aperta, bellissima. Sensazioni? Devono essere positive. COm'è la notte prima di una finale? Il pensiero è di essere soddisfatti lo stesso, altrimenti ci si dispera nel caso le cose vadano male. E poi essere prudenti nei sentimenti".

"La forza dell'Inter? Certamente il centrocampo che è fantastico. Nel momento in cui la difesa si è aggiustata perfettamente, in attacco trova un Lautaro come l'han trovato e poi anche Lukaku, senza dimenticare Dzeko. L'Inter in questo momento è forte in tutti e tre i settori, ma il centrocampo è speciale".

"Inzaghi? Ha fatto ricredere anche me. Cosa non mi convinceva? Le 11 sconfitte. Invece è bravo, ha fatto quello che doveva fare, è arrivato in finale di una coppa strepitosa, in finale di coppa Italia. Mourinho? Non l'ho sentito, sono felice per lui perché ha dimostrato ancora una volta la sua serietà. Euroderby vendicato? Decisamente, è stata una bella cosa".