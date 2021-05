Moratti: “Le parole di Conte sul futuro? Prevede riunioni di fuoco. Vorrei Kanté”

Quali sono le caratteristiche che hanno in comune Mourinho e Conte? Ne ha parlato Massimo Moratti alla Domenica Sportiva

Massimo Moratti ha parlato in collegamento alla DS: "Conte? Credo sia giusto che rimanga ha avuto una vittoria importante quest'anno, ha lavorato molto bene. Mi fa pensare di poter continuare così. Da tifosi tutti gli anni pensi che la tua squadra vinca il campionato. Dipendeva molto dalle altre squadre. Il rendimento delle altre è stato molto basso al di là del Milan, l'Inter invece ha avuto un rendimento altissimo. Aveva già provato l'anno scorso. Quest'anno la possibilità c'era e Conte l'ha colta in pieno. Conte come Mou che se ne è andato? Non so se si deve ripetere sempre. Mourinho aveva vinto anche un'altra cosa importante e l'ho perdonato per questo. Credo che non ci sia motivo di andare via, la società cercherà di tenerlo. La similitudine nella tenacia, sono due professionisti molto tenaci. Mourinho molto ironico e di una grandissima serietà, così come Conte mi sembra di capire da come lo descrivono".