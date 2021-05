Moratti: “Conte via? Non avrà avuto garanzie. Inzaghi ottima scelta, anche se Mou…”

L'ex presidente dell'Inter ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli dell'addio di Conte e del prossimo allenatore nerazzurro

"Spalletti è molto bravo. Un allenatore professionale attento e innamorato del calcio. Ha grandi ambizioni e quindi è un'ottima scelta da parte del Napoli. Conte via dall'Inter? Dopo aver vinto all'Inter meglio scappare come hanno fatto altri in passato (ride). L'addio di Conte credo sia diverso da quelli dei suoi predecessori. E' un allenatore molto ambizioso e si vede che non ha avuto certe garanzie progettuali. Mourinho alla Roma grandissimo colpo. Chissà se avesse aspettato, magari tornava all'Inter e sarei stato contento. Pirlo ha avuto una stagione molto complicata alla Juve. Nonostante ciò ha vinto e gli va dato merito. Se andasse al Sassuolo avrebbe modo di lavorare sicuramente con meno pressioni. Inzaghi è molto bravo come allenatore. Mi piace il suo modo di interpretare il calcio e credo sia un'ottima soluzione per l'Inter per il post Conte"