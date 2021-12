Moratti: “Prisco avrebbe sostenuto l’Inter anche con Suning. Come i tifosi che…”

L'ex presidente ha parlato dell'ex avvocato nerazzurro e si è soffermato sul cosa avrebbe fatto con il cambio di proprietà

Ne ha parlato anche il figlio, l'avvocato Luigi Prisco: «Cosa direbbe dell'Inter attuale? Penso che gli piacerebbe. Per me lui è morto prematuramente e si è perso il meglio della squadra di Massimo Moratti. Si è goduto la Coppa Uefa di Parigi e poi ha pensato bene di morire. Era solo questione di tempo. Per quell'Inter che ha iniziato a vincere scudetti a ripetizione fino ad arrivare al Triplete e la Juve che va in Serie B, anche se avrebbe preferito il Milan, avrebbe organizzato feste. Avrebbe fatto pazzie per queste cose qua. Poi però se fosse ancora vivo avrebbe assistito al passaggio di proprietà dell'Inter e quello secondo me non gli avrebbe fatto nessun piacere».