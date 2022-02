Moratti: “Stadio? Far fuori il Meazza è incredibile. Non vedo questa esigenza”

Le considerazioni dell'ex presidente nerazzurro su uno dei temi più discussi degli ultimi mesi nella città di Milano

Queste le sue considerazioni sul Meazza e sul progetto del nuovo impianto che i nerazzurri e il Milan stanno inseguendo: «Io non vedo gli stadi come monumenti, come una statua di Garibaldi. Per conto mio, il Meazza un po’ riadattato potrebbe andare benissimo anche per il futuro, non vedo queste esigenze che portano a un impianto nuovo. Ma io non sono dentro ai progetti economici e finanziari delle società e se fanno questa battaglia avranno ragioni che vanno più in là. Dico che ho visto l’altra sera le riprese tv fuori dallo stadio, prima del derby: erano bellissime. L’idea di far fuori San Siro, a mio avviso, è incredibile».