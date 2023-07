Moretto a FCIN1908: “Inter, no ufficiale a Morata. Balogun? A me dicono che…”

Così l'esperto di mercato: "Balogun? Per me per lasciarlo partire l'Arsenal chiede tra i 35 e i 40 milioni"

Intervenuto nella live odierna di FcInter1908 su Twitch, Matteo Moretto, esperto di mercato, ha parlato così dell'attacco dell'Inter, con Folarin Balogun come primo obiettivo: "A me risulta che Inzaghi preferisca un altro profilo: Morata era perfetto per lui ma per una questione di costi l'Inter ha comunicato all'Atletico ufficialmente che l'operazione non sarebbe andata avanti.