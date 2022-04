Moriero: “L’Inter deve vincere, la Roma ha un vantaggio. Inzaghi bravo, Ronaldo…”

Le dichiarazioni rilasciate ai microfoni del Corriere dello Sport dall'ex calciatore dell'Inter a due giorni dal match con la Roma

Alessandro De Felice

Ieri ala, oggi commissario tecnico delle Maldive. Il doppio ex Francesco Moriero ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport della sfida in programma sabato a San Siro tra l'Inter di Simone Inzaghi e la Roma del grande ex José Mourinho.

Sabato c’è Inter-Roma, la sua sfida.

"In effetti sono due società in cui ho vissuto momenti memorabili da calciatore. Partita tosta per entrambe: l’Inter è favorita ed è obbligata a vincere, la Roma per me ha il vantaggio di giocare per due risultati".

Per chi tifa?

"Per il Lecce, la squadra della mia città. Non posso avere preferenze tra Inter e Roma, ho troppi amici su entrambi gli schieramenti".

Però su whatsapp ha una foto con Ronaldo, il fenomeno.

"Perché è stato un privilegio giocare con il più forte calciatore del mondo. Senza nulla togliere a gente come Baggio o Totti. Ronie era Ronie".

Con lui ha vinto la Coppa Uefa nel 1998.

"Un punto d’arrivo, che mi concesse anche la Nazionale e i Mondiali. Non posso dimenticare quegli anni a Milano, straordinari. Ma anche Roma ha lasciato dentro di me una scia indelebile".

Stavolta la Roma riesce a vincerla, una coppa?

"Lo spero con tutto il cuore. Ha trovato stabilità e ha la grande passione dei tifosi a sostenerla. Poi c’è Mourinho, che sta gestendo l’ambiente in modo impeccabile. Non è mica facile lavorare a Roma: parlano tutti, molti dei quali a vanvera. Ho sentito dire che Mou era bollito e invece...".

Anche Inzaghi all’Inter sta facendo grandi cose.

"Bravo, sì. Ma lui ha ereditato una struttura organizzata da Antonio Conte e ha saputo continuare il percorso. Mourinho ha trovato a Trigoria una situazione disastrosa. Per me può ancora andare in Champions".

E lo scudetto va all’Inter?

"È una lotta a due con il Milan. Mi spiace anzi per il Napoli, che sembrava attrezzato. Ma ha perso troppi punti. In questo campionato non puoi sbagliare".