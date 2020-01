Inter, visite finite per Moses: l’esterno sarà ad Appiano per test fisici prima della firma

È la giornata di Victor Moses. L’esterno di proprietà del Chelsea è arrivato ieri sera a Milano e questa mattina ha sostenuto tutte le visite mediche per l’Inter. La parte delle visite del Coni è già stata fatta da Moses alle 7.30, ma il club nerazzurro vuole test approfonditi visti anche i recenti infortuni del giocatore prima di ufficializzare un acquisto che andrebbe a rimpolpare la batteria di esterni di Conte. Moses arriverebbe all’Inter in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni.

Dopo le visite al Coni, il giocatore si è recato all’Humanitas per la seconda parte delle visite mediche. Ora, Moses sarà direttamente ad Appiano Gentile per altri test fisici prima della firma in sede, prevista per il pomeriggio.