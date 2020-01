Victor Moses è pronto per le visite mediche con l’Inter. Anche il direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio, seppur senza sbilanciarsi troppo, ha parlato del giocatore del Chelsea e ha spiegato che si sta riflettendo sul suo arrivo. Il giocatore, che era in prestito al Fenerbahce, da quanto appurato però sarebbe già sbarcato a Milano in attesa dei test medici che si svolgeranno nella giornata di domani.

(Fonte: FCINTER1908.IT)