Victor Moses è un nuovo giocatore dell’Inter. L’ufficialità è arrivata oggi, dopo l’attesa per il documento mancante per completare l’iter burocratico. Conte avrà così a disposizione un altro esterno, dopo Ashley Young. Moses è arrivato caricato e pronto per la nuova esperienza e ha scelto il suo numero di maglia all’Inter: vestirà la numero 11 nerazzurra!