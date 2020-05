Inter, Moses non è una prima scelta: dubbi sul riscatto, può rimanere a una condizione

In casa Inter si pensa a come rinforzare la batteria degli esterni, ruolo fondamentale per le idee di gioco di Antonio Conte. Rimane ancora da decidere il futuro dei giocatori di fascia attualmente in rosa: tra coloro che si devono guadagnare la riconferma c’è Victor Moses, arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea. Secondo il Corriere dello Sport, il nigeriano al momento non viene considerato una prima scelta, ma c’è uno scenario che potrebbe favorire la sua permanenza a Milano:

“Le 7 apparizioni, per un totale di 359′, non sono sufficienti per una valutazione definitiva. Per acquistarlo dal Chelsea, comunque, occorrono 12 milioni: una cifra non particolarmente elevata, ma la crisi per il coronavirus cambia tutte le prospettive. Il piano per la prossima stagione è quello di rafforzare entrambe le fasce e Moses, quindi, non sarebbe la prima scelta. Ma se i Blues accettassero di rinnovare il prestito per un altro anno…“.