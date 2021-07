Mossa Inter: “Club al lavoro per un rinnovo imprescindibile: c’era già accordo”

Secondo Calciomercato.com, il club nerazzurro si sta muovendo per rinnovare un calciatore assolutamente fondamentale

Oltre al mercato in entrata, uno dei compiti della società Inter sarà quello di blindare i propri calciatori fondamentali. E di questa categoria fa assolutamente parte Stefan De Vrij, punto fermissimo della difesa nerazzurra. Questo il punto sul futuro secondo Calciomercato.com: "Uno dei punti di forza è stata la solidità difensiva, per questo la società si sta già muovendo per rinnovare il contratto di Stefan de Vrij. Diversi mesi fa c'è stata una stretta di mano tra Raiola e l'Inter per prolungare un contratto con scadenza fissata al 2023.