Inter, due motivi spingono il Barcellona a cedere Vidal: terzo tentativo di Conte, ma serve…

C’è sempre Arturo Vidal sulla lista dei desideri di Antonio Conte. Dopo l’incontro tra il tecnico e la società, la dirigenza nerazzurra vuole far partire il pressing sul Barcellona sfruttando la scadenza del contratto, fissata per il 2021. Dalla Spagna proveranno a giocare a rialzo, ma secondo quanto riferisce il Correre dello Sport potrebbero bastare quindi milioni di euro per strapparlo al club catalano.

Due motivi hanno spinto il Barcellona ha inserire Vidal sulla lista dei partenti: il cileno è fuori dal progetto tecnico e non rientra nei piani di Koeman e la società vuole tagliare gli ingaggi pesanti (guadagna 8,5 milioni all’anno).

Per sposare il progetto Inter, è necessario che Vidal si abbassi l’ingaggio, ottenendo un triennale dall’Inter. Conte aveva già provato a portare Vidal a Milano, sia la scorsa estate che a gennaio: ora il terzo tentativo può essere quello giusto.