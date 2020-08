Vidal è di nuovo nei piani mercato dell’Inter. Dopo la decisione del neo tecnico del Barcellona di non puntare sul cileno nella prossima stagione, il club nerazzurro ha subito reso noto il suo interesse. La strategia dell’Inter è quella di chiudere l’accordo col giocatore sull’ingaggio per poi prenderlo a costo zero dal Barcellona. Un po’ come fatto con lo United per Sanchez. Questione di tempo, ma ci sono tutti i presupposti per questo affare dell’inter.

(Sky Sport)