Mourinho: “Aneddoti e auguri in chat: la festa con la mia squadra per il decennale del Triplete”

José Mourinho tornare a parlare del Triplete con l’Inter a pochi giorni dall’anniversario dei 10 anni dallo storico 22 maggio 2010, data nella quale la sua formazione nerazzurra conquistò la Champions League al ‘Bernabeu’ di Madrid contro il Bayern Monaco. Lo Special One ha raccontato alcuni particolari in un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di The London Economic: “Ogni giorno parlo con la mia squadra sul nostro gruppo di WhatsApp. Come abbiamo celebrato il decennale? Non potevamo vederci (a causa del Coronavirus, ndr) e lo abbiamo fatto facendoci gli auguri in chat e raccontando alcuni aneddoti di quella grande stagione“.

Il tecnico portoghese ha, inoltre, rivelato la prima cosa che farà al termine del lockdown a Londra: “Tornerò nei miei ristoranti preferiti. Mi manca andare a mangiare fuori con la mia famiglia“. Mourinho ha rivelato che la sua routine non è cambiata molto con la pandemia: “Il lavoro non è diminuito ma mi sono dovuto adattare alla nuova situazione“. Infine una battuta sull’isolamento: “Una celebrità con cui avrei voluto trascorrerlo? Nessuno, sono felice con la mia famiglia e gli amici“.