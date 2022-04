Mourinho: “Tifosi Inter? Applausi sul 3-0 quando era passata paura. Bello così”

Le parole del tecnico giallorosso in conferenza stampa dopo la sconfitta contro i nerazzurri

Il ritorno di José Mourinho a San Siro è sempre speciale, come in passato è stato lui per il popolo interista. Anche stasera per lui solo cori e affetto. E lui ha ringraziato, con la faccia un po' triste, per i tre gol incassati dalla Roma contro la formazione di Inzaghi. Alla fine della partita contro l'Interha parlato con i giornalisti, tra cui l'inviato di FCINTER1908.IT, in conferenza stampa. Vi riportiamo le sue parole:

-Sconfitta abbastanza facile da spiegare?

Superiorità dell'Inter si sente ed è vera e per vincere contro loro serve una gara perfetta. Potevamo passare in vantaggio con Mancini. La Roma ha fatto un'evoluzione importante. Se non abbiamo creato molto in questa partita è perché loro sono bravi. I primi dieci minuti del primo tempo si è sentita la differenza tra le due squadre. Abbiamo mancato di fiducia e autostima. Nel secondo tempo il problema è stato che l'Inter è una squadra forte quando attacca e quando difende. De Vrij non ha avuto paura di affrontare nessuno. Abbiamo fatto un grande lavoro negli ultimi mesi e se dovevamo perdere preferisco perdere contro un'Inter forte.

"L'Inter è forte. Ma se segnavamo con l'1-0 c'era da stare attenti: oggi sappiamo cosa facciamo, giochiamo ovunque, contro qualunque rivale e abbiamo fiducia. Oggi abbiamo perso negli ultimi minuti del primo tempo quella fiducia. Sono contento della prestazione dell'arbitro nella globalità. Mi è piaciuta la gestione della partita. Brava Inter, brava Roma. Adesso la semifinale di Conference contro una squadra di grande qualità. Recupereremo Cristante e Zaniolo".

-Come è stata accoglienza tifosi Inter?

Il cuore dei tifosi mi è piaciuto perché è arrivato sul tre a zero, non all'inizio, perché la gente ha avuto paura di noi. Il coro è arrivato quando non hanno più avuto paura di noi ed è così che deve essere. Mi è piaciuto. Io volevo vincere, questo sono io e con questa mentalità l'Inter ha vinto con me. Bello sentire che sono il benvenuto anche quando arrivo qua a Milano con un'altra squadra. Vorrei fosse così anche a Roma quando arriverò all'Olimpico con un altro club.

"Si possono dire tante cose. Oggi parlo dell'arbitro bene perché è stato bravo. Ma oggi noi siamo più bravi di qualche mese fa. Oggi esco contento di come ha lavorato un arbitro giovane: ha fatto bene in una gara dura. Ma devo complimentarmi con le due squadre: tutti competitivi, aggressivi. Una bella partita. Sarebbe stato meglio se la gente si fosse spaventata sul 2-1 a pochi minuti dalla fine. Ora testa alla Conference League".

